В Нагорном Карабахе под обстрел попала известная духовная святыня: фото

Одна из ракет попала прямо в купол собора

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Под ракетный обстрел, который велся со стороны Азербайджана, попал собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши.

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Об этом сообщает Armenian unified infocenter.

Судя по обнародованным фото, здание собора частично разрушено. На фото видно, что ракета попала прямо в купол собора, пробив его. Внутри Казанчецоц также сильно поврежден.

Казанчецоц является одной из крупнейших армянских церквей в регионе. Для многих жителей Армении и Нагорного Карабаха собор является культовым сооружением и духовным центром.

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Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона обстреляла два многотысячных города на азербайджанской территории.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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