В Нагорном Карабахе под обстрел попала известная духовная святыня: фото

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Под ракетный обстрел, который велся со стороны Азербайджана, попал собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши.
Об этом сообщает Armenian unified infocenter.
Судя по обнародованным фото, здание собора частично разрушено. На фото видно, что ракета попала прямо в купол собора, пробив его. Внутри Казанчецоц также сильно поврежден.
Казанчецоц является одной из крупнейших армянских церквей в регионе. Для многих жителей Армении и Нагорного Карабаха собор является культовым сооружением и духовным центром.
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что армянская сторона обстреляла два многотысячных города на азербайджанской территории.
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