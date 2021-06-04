Германия и Франция – Данилов назвал ответственных за оккупацию Крыма

Секретарь СНБО также подчеркнул, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными"

Данилов назвал ответственных за оккупацию Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны понести ответственность за оккупацию Крыма.

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Соответствующее заявление он сделал во время брифинга.

"Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", – заявил Данилов.

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Секретарь СНБО также подчеркнул, что если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенными".

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Напомним, ранее посол Украины в Германии заявил, что немецкие власти не разделяют видение Украины относительно вступления в НАТО, так как опасаются, что таким образом якобы можно спровоцировать президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, президент Зеленский считает, что Германия и Франция придерживаются слишком осторожной дипломатии в "нормандском формате", и на последней встрече их представители даже побоялись четко назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО