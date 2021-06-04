Секретар РНБО також підкреслив, що якщо одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто "стурбованими"

Данілов назвав відповідальних за окупацію Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція мусять понести відповідальність за окупацію Криму.

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Відповідну заяву він зробив під час брифінгу.

"Тому що саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мусять за це нести відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що мусять", – заявив Данілов.

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В тренді Німеччина і Франція – Данілов назвав відповідальних за окупацію Криму

Секретар РНБО також підкреслив, що якщо одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто "стурбованими".

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Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині заявив, що німецька влада не поділяє бачення України щодо вступу до НАТО, оскільки побоюється, що таким чином нібито можна спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

До того ж, президент Зеленський вважає, що Німеччина і Франція дотримуються занадто обережної дипломатії в "нормандському форматі", і на останній зустрічі їхні представники навіть побоялися чітко назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО