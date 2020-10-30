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Германия выделит два миллиона евро помощи Нагорному Карабаху

30 октября, 06:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Зимой Нагорный Карабах может столкнуться с новыми трудностями

Германия выделит два миллиона евро Международному комитету Красного Креста (МККК) для оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.

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Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Times Now.

"Красный Крест, который в настоящее время является единственной гуманитарной организацией, имеющей доступ в пострадавший от конфликта регион, обратился к международному сообществу с просьбой выделить девять миллионов евро в качестве срочной помощи. Германия выделит два миллиона евро", – сказал Маас.

Министр подчеркнул, что приближается зима и Нагорный Карабах столкнется с нарастающими проблемами с поставками продуктов питания.

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Маас также призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия без каких-либо предварительных условий, добавив, что международное сообщество должно оказать давление на воюющие стороны.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Турция должна принимать активное участие в переговорах по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Азербайджан Армения Германия нагорный карабах
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