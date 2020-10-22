Глава Минздрава Германии заболел COVID 19

В Германии коронавирусом заболел министр здравоохранения Йенс Шпан.
Об этом сообщает Spiegel.
Министр получил положительный результат теста на COVID-19, после чего ушел на самоизоляцию.
К слову, симптомы заражения Йенса Шпана были похожи на симптомы простуды. Он стал первым членом правительства Германии, который заболел коронавирусом.
Отметим, утром 21 октября он присутствовал на заседании Кабмина во главе с Ангелой Меркель в Ведомстве федерального канцлера.
Однако, по данным местных СМИ, члены Федерального правительства не уйдут на самоизоляцию, поскольку на заседании соблюдались все правила гигиены и дистанции.
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