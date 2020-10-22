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Глава Минздрава Германии заболел COVID 19

22 октября, 02:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Йенс Шпан стал первым членом правительства Германии, который заболел коронавирусом

В Германии коронавирусом заболел министр здравоохранения Йенс Шпан.

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Об этом сообщает Spiegel.

Министр получил положительный результат теста на COVID-19, после чего ушел на самоизоляцию.

К слову, симптомы заражения Йенса Шпана были похожи на симптомы простуды. Он стал первым членом правительства Германии, который заболел коронавирусом.

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Отметим, утром 21 октября он присутствовал на заседании Кабмина во главе с Ангелой Меркель в Ведомстве федерального канцлера.

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Однако, по данным местных СМИ, члены Федерального правительства не уйдут на самоизоляцию, поскольку на заседании соблюдались все правила гигиены и дистанции.

Ранее мы писали, что у помощницы президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс диагностировали коронавирус.

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