Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer – нардеп

Украина получит 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Партию препаратов уже готовят к отправке.

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Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская.

"По результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину. Так должны работать государственники и дипломаты!" – написала она.

Также политик сообщила, что проект контракта уже в Минздраве, а сами вакцины пришлют из Соединенных Штатов.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить более 100 тыс. доз вакцины Pfizer по программе COVAX. Однако конкретных дат пока нет из-за нехватки производственных мощностей в мире.

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Также мы писали, что южноафриканский штамм на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.

Кроме того, ученые выяснили, что COVID-препарат от компании Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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