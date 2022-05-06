Идея Путина? В РФ придумали супернелепый способ скрыть гибель военных на крейсере "Москва"

Власти РФ пытаются объяснить семьям погибших военных почему затонул крейсер "Москва"

Обнародован документ, как прокуратура РФ выкручивается о гибели солдат РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Родители погибших российских оккупантов пытаются узнать, почему их дети были на учениях, а оказались воевать в Украине. Прокуратура РФ отправила ответ родителям погибшего военного ответ на запрос, что случилось с их сыном. Документ в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Россиян убеждают, что крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в "спецоперации".

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"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е. Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции", – говорится в ответе на запрос родителей погибшего солдата.

При этом в ответе прокуратуры РФ идет речь о том, что командир воинской части, где служил солдат, "издал приказ", в соответствии с которым, военный объявлен "безвестно отсутствующим в воинской части". Прокуратура РФ утверждает, что срочник пропал без вести как раз "во время происшествия, повлекшего гибель корабля".

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