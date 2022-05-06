Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Идея Путина? В РФ придумали супернелепый способ скрыть гибель военных на крейсере "Москва"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 10:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власти РФ пытаются объяснить семьям погибших военных почему затонул крейсер "Москва"
Обнародован документ, как прокуратура РФ выкручивается о гибели солдат РФ
Обнародован документ, как прокуратура РФ выкручивается о гибели солдат РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Родители погибших российских оккупантов пытаются узнать, почему их дети были на учениях, а оказались воевать в Украине. Прокуратура РФ отправила ответ родителям погибшего военного ответ на запрос, что случилось с их сыном. Документ в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Россиян убеждают, что крейсер "Москва" не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в "спецоперации".

Реклама

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е. Д. не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции", – говорится в ответе на запрос родителей погибшего солдата.

При этом в ответе прокуратуры РФ идет речь о том, что командир воинской части, где служил солдат, "издал приказ", в соответствии с которым, военный объявлен "безвестно отсутствующим в воинской части". Прокуратура РФ утверждает, что срочник пропал без вести как раз "во время происшествия, повлекшего гибель корабля".

Предыстория

  • 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
  • Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
  • Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 мая
1
Личный состав 24 700
Личный состав
2
Самолеты 196
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1092
Танки
5
ББМ 2651
ББМ
6
Артиллерия 499
Артиллерия
7
Средства ПВО 83
Средства ПВО
8
РСЗО 169
РСЗО
9
БПЛА 321
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1007
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36409.09

Bitcoin Cash (BCH)

277.17

Binance Coin (BNB)

378.48

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum Classic (ETC)

28.2

Litecoin (LTC)

97.67

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять