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Иран официально назвал виновника авиакатастрофы МАУ в Тегеране

17 марта, 17:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Следователи винят в гибели 176 человек оператора ПВО Корпуса стражей Исламской революции

Иранские власти официально признали виновным в прошлогоднем крушении пассажирского лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном оператора ПВО.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на окончательную версию доклада о причинах трагедии, опубликованную 17 марта Управлением гражданской авиации Ирана.

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"Самолет был идентифицирован как вражеская цель из-за ошибки оператора ПВО неподалеку от Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что действия экипажа рейса не сыграли роли в случившейся ошибке.

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Напомним, что самолет МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой.

А выступая в феврале, спецдокладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар указала на несоответствия в объяснениях иранских чиновников, обвинив Иран в намеренной попытке скрыть обстоятельства авиакатастрофы.

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Иран расследование авиакатастрофа МАУ Тегеран крушение Боинга
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