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Исторический визит Папы Римского в Ирак: главные заявления и фото

8 марта, 15:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Франциск стал первым понтификом, который приехал в Ирак

Папа Римский Франциск завершил историческую поездку в Ирак, став первым понтификом, который побывал в этой стране с апостольским визитом.

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84-летний глава Римско-католической церкви встречался с политическим руководством страны, христианским и мусульманским духовенством, а также, несмотря на распространение коронавирусной инфекции и нередкие теракты в иракской столице, провел массовую встречу с верующими.

Визит в Ирак стал символическим и с другой точки зрения – Папа впервые отправился за границу после 15 месяцев перерыва, продиктованного пандемией. Сайт "Сегодня" собрал все самые главные события и заявления, сделанные в это время.

День первый

По прилете в аэропорт Багдада 5 марта Франциска встретила высокопоставленная делегация во главе с премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

После Папа в сопровождении конной охраны отравился прямиком в президентский дворец, где провел встречу с главой государства Бархамом Салехом, на которой напомнил о гонениях, которым подверглись христиане-езиды на территории, захваченной террористами из "Исламского государства".

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Франциск осудил религиозный фундаментализм, который "не принимает мирное сосуществование разных народов и религий, идей и культур", и назвал его причиной войн, терроризма и междоусобных конфликтов в Ираке.

/ Фото: Reuters

"Религия по своей сущности должна стоять на службе мира и братства", – сказал понтифик, подчеркнув, что убийства, гонения, репрессии и терроризм не могут быть оправданы верой в Бога.

Он призвал местные власти признать, уважать, защищать и соблюдать права всех религиозных общин в стране, а международное сообщество – помочь обеспечить мир в Ираке.

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Затем Папа встретился с епископами и другими представителями духовенства в багдадской церкви Богоматери-Избавительницы.

/ Фото: Reuters

День второй

На следующий день Франциск провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака – великим аятоллой Али ас-Систани.

90-летний религиозный лидер Ирака ведет затворнический образ жизни и редко кого удостаивает чести личной встречи, но его переговоры с Папой длились около 40 минут и имели строго личный характер. При этом иерархи были без масок.

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Встреча состоялась в мечети Имама Али в городе Эн-Наджаф – мусульманской святыне, где, как считается, похоронен двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда.

/ Фото: Reuters

Публичных заявлений не было, но пресс-служба Ватикана сообщила, что понтифик повторил призыв к религиозному сотрудничеству и поблагодарил аятоллу за то, что он встал на защиту слабых перед лицом насилия, когда призвал весь мир бороться с ИГИЛ.

Ас-Систани, в свою очередь, заверил понтифика в своей заинтересованности в том, чтобы христиане жили в Ираке как все, то есть в мире, безопасности и с соблюдением их конституционных прав.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

После этого Папа Римский посетил древний шумерский город Ур, который считается местом рождения пророка Авраама, почитаемого не только христианами, но и иудеями и мусульманами.

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"Враждебность, экстремизм и насилие не порождаются религиозной душой. Это предательство религии. И мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией", – заявил он на межрелигиозной встрече, призвав общество решить эту проблему.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

День третий

В завершающий день своего апостольского визита Франциск выступил на площади бывшей самопровозглашенной "столицы ИГИЛ" – города Мосула. Папа помолился за жертв войны и терроризма.

"Сегодня, несмотря ни на что, мы наглядно демонстрируем наше сосуществование в братстве, которое сильнее, чем братоубийство, как надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны. Это убеждение сильнее ненависти и насилия и никогда более не будет утоплено в крови, пролитой теми, кто под именем Бога несет разрушение", – сказал он.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Понтифик напомнил о зверствах, которые происходили в "Исламском государстве", – об уничтожении древних храмов, гибели тысяч и изгнании из домов миллионов мусульман, христиан и езидов. Глава всех католиков назвал "жестокостью" то, что именно колыбель цивилизации была охвачена творившимися на этой земле зверствами.

/ Фото: Reuters

Из Мосула Папа Римский отравился в город Каракош, где выступил с публичной проповедью, призвав уважать и оберегать женщин.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", – сказал понтифик накануне Международного женского дня.

Фото: REUTERS/Azad Lashkari

Фото: REUTERS/Azad Lashkari

Напоследок лидер католиков посетил крупнейший город Курдистана – Эрбиль, где состоялось самое массовое публичное мероприятие с его участием. Папа Франциск выступил на многотысячном стадионе с мессой.

"Сегодня я воочию убедился в том, что Церковь в Ираке жива и что Христос жив и присутствует в своем святом и верном народе", – заявил понтифик многочисленным собравшимся.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Детали

Впервые о желании посетить Ирак заявил еще Папа Римский Иоанн Павел II, но из-за разногласий с властями страны случиться этому было не суждено. Переговоры о визите Франциска шли с 2019 года, но охватившая мир пандемия коронавируса этому помешала.

Папа Римский, как и все участники его журналистского пула, уже привит от COVID-19 вакциной Pfizer. Власти Ирака разрешили верующим посещать мессы, но только с соблюдением эпидемиологических мер.

Безопасность понтифика и сопровождающих его журналистов обеспечивали более 10 тыс. полицейских. А каждый пункт, где находился Папа Римский, охраняли иракские военные.

Стоит отметить, что за последние 20 лет христианская община Ирака сократилась с 1,4 млн человек (преимущественно халдейских католиков) до примерно 250 тыс., или менее 1% населения страны.

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