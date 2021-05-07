Из варенья или картошки? Лукашенко "создал" вакцину от коронавируса

Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании отечественной вакцины от коронавируса – спустя всего полтора месяца после того, как он дал соответствующее поручение белорусским ученым.

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Об этом сообщает БелТА.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую ... Как врачи называют, живую вакцину", – говорит Лукашенко.

Он утверждает, что этот препарат отличается от российского "Спутника V", который закупает Беларусь.

При этом, когда белорусов начнут вакцинировать, Лукашенко не уточнил. Но, по его словам, белорусскую вакцину могут "приспособить" к новым мутациям коронавируса.

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Пользователи отреагировали на такие новости от человека, который пропагандировал лечиться от коронавируса водкой, шутками и мемами.

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Напомним, что Александр Лукашенко известен как один из ковид-диссидентов – он долгое время отрицал как сам вирус, так и исходящую от него угрозу. Однако прошлой осенью он рассказал, что и сам переболел COVID-19.

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