З варення чи картоплі? Лукашенко "створив" вакцину від коронавірусу

Фото: колаж "Сьогодні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення вітчизняної вакцини від коронавірусу – лише через півтора місяці після того, як він дав відповідне доручення білоруським вченим.
Про це повідомляє БелТА.
"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську ... Як лікарі називають, живу вакцину", – каже Лукашенко.
Він стверджує, що цей препарат відрізняється від російського "Супутника V", який закуповує Білорусь.
При цьому, коли білорусів зможуть відчути на собі вітчизняну вакцину, Лукашенко не уточнив, як і показники її ефективності.
Але, за словами "президента", в майбутньому білоруську вакцину можуть "пристосувати" до нових мутацій коронавірусу.
Користувачі відреагували на такі новини від людини, який пропагував лікуватися від коронавірусу горілкою, жартами і мемами.
Нагадаємо, що Олександр Лукашенко відомий як один з ковід-дисидентів – він довгий час заперечував як сам вірус, так і загрозу, яку він становить. Однак минулої осені він розповів, що і сам перехворів на COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу