З варення чи картоплі? Лукашенко "створив" вакцину від коронавірусу

Поки західні фармацевтичні компанії витрачають час на створення і випробування COVID-препаратів, білоруським вченим для цього знадобився лише місяць

Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення вітчизняної вакцини від коронавірусу – лише через півтора місяці після того, як він дав відповідне доручення білоруським вченим.

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Про це повідомляє БелТА.

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину – білоруську ... Як лікарі називають, живу вакцину", – каже Лукашенко.

Він стверджує, що цей препарат відрізняється від російського "Супутника V", який закуповує Білорусь.

При цьому, коли білорусів зможуть відчути на собі вітчизняну вакцину, Лукашенко не уточнив, як і показники її ефективності.

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Але, за словами "президента", в майбутньому білоруську вакцину можуть "пристосувати" до нових мутацій коронавірусу.

Користувачі відреагували на такі новини від людини, який пропагував лікуватися від коронавірусу горілкою, жартами і мемами.

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Нагадаємо, що Олександр Лукашенко відомий як один з ковід-дисидентів – він довгий час заперечував як сам вірус, так і загрозу, яку він становить. Однак минулої осені він розповів, що і сам перехворів на COVID-19.

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