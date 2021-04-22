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Израиль и Сирия обвинили друг друга в новых ракетных ударах: есть раненые

22 апреля, 04:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Израильские военные атаковали несколько ракетных батарей в Сирии, в том числе ту, которая выпустила снаряд

В четверг, 22 апреля, в Израиле заявили о взрыве сирийской ракеты на юге страны.

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Как передает Reuters, в результате сработали предупредительные сирены в районе рядом с секретным ядерным реактором в Димоне.

О пострадавших не сообщается.

В свою очередь в Израиле заявили об ответном ударе по Сирии. Военные атаковали несколько ракетных батарей, в том числе ту, которая выпустила снаряд. Однако ПВО Сирии сбили большинство израильских ракет.

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Известно о пострадавших четырех солдатах. Также нанесен материальный ущерб.

Как заявили в Сирии, Израиль нанес удар по целевым местам недалеко от города Дюмар, примерно в 40 км к северо-востоку от Дамаска, где есть поддерживаемые Ираном ополченцы.

Также ранее мы писали о том, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по грузовому кораблю Израиля в Аравийском море.

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Израиль Сирия военные
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