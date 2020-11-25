Израиль начал подготовку к военному удару США по Ирану – СМИ

Армия Израиля получила приказ готовиться к военному удару США по Израилю.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в Израиле.

Издание пишет, что правительство выступило с таким поручением в связи с ожиданием "очень сложного периода" в регионе перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена в начале следующего года.

Отмечается, что власти Израиля не обладают точными данными об ударе, однако опасаются, что в случае его реализации им не хватит времени для подготовки.

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Источник предполагает, что Вашингтон может нанести удар до ухода из Белого дома действующего главы государства Дональда Трампа. А в случае ответа военного ответа Исламской Республики может быть задет и Израиль.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что президент Трамп ищет возможность совершить военный удар по главному ядерному объекту Ирана.

После этого в Иране заявили о готовности к "сокрушительному" ответу США, если Вашингтон решится на агрессивные действия.

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