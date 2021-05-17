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Израиль нанес авиаудары по пяти штабам ХАМАС в секторе Газа (видео)

17 мая, 21:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Истребители и беспилотники нанесли удары по целям ХАМАС

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Израиль атаковал пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа. ВВС Израиля использовали истребители и беспилотники.

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Об этом сообщила пресс-служба ВВС Израиля.

"Истребители и беспилотники атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему Сектору Газа, Атакованные дома использовались как террористические штабы", – говорится в заявлении.

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Как сообщается, под удар попали: дом высокопоставленного члена генштаба ХАМАС и командира батальона, руководившего боевыми подразделениями из своего дома.

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа. Источник: Twitter.com/IAFsite
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Израильские военные также сообщили, что за последние 12 часов из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 190 ракет. Из них 25 упали в анклаве, а десятки сбила система ПРО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что Палестина выпустила по Израилю с территории сектора Газа около 3100 ракет за последнюю неделю.

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