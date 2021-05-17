Ізраїль завдав авіаударів по п'яти штабам ХАМАС в секторі Газа (відео)

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Ізраїль атакував п'ять будинків командирів ХАМАС в секторі Газа. ВПС Ізраїлю використовували винищувачі і безпілотники.

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Про це повідомила прес-служба ВПС Ізраїлю.

"Винищувачі та безпілотники атакували п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому Сектору Газа, Атаковані будинку використовувалися як терористичні штаби", – йдеться в заяві.

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Як повідомляється, під удар потрапили: будинки високопоставленого члена генштабу ХАМАС і командира батальйону, який керував бойовими підрозділами зі свого будинку.

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Ізраїльські військові також повідомили, що за останні 12 годин з сектору Газа по території Ізраїлю було випущено близько 190 ракет. З них 25 впали в анклаві, а десятки збила система ПРО "Залізний купол".

Раніше повідомлялося, що Палестина випустила по Ізраїлю з території сектору Газа близько 3100 ракет за останній тиждень.