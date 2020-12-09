Израиль не сдается: названа дата запуска нового аппарата к Луне (фото)

Израиль объявил о планах повторить попытку покорить Луну, высадив на нее свой космический аппарат – в связи с этим начал разработку второго посадочного устройства.

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Об этом сообщает издание Haaretz.

Свой луноход израильтяне назвали "Берешит-2" (Beresheet-2) – в честь предыдущего зонда, который разбился при неудачной попытке прилуниться в апреле 2019 года.

Его созданием занимается некоммерческая организация SpaceIL, поэтому, если усилия компании увенчаются успехом, "Берешит-2" станет первым кораблем на Луне, который был построен частной структурой.

Запуск аппарата к Луне запланирован на первую половину 2024 года.

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"Берешит-2" будет состоять из трех частей: орбитального модуля, цель которого – работа на орбите единственного спутника Земли, и двух посадочных, которые должны проводить различные эксперименты на двух разных участках поверхности Луны. Совокупный вес устройства составит около 630 кг.

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Фото: twitter.com/teamspaceil

Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов – половину выделит израильское правительство, в котором утверждают, что заинтересованность в проекте выразили уже семь стран.

Напомним, что последней страной, которая доставила свой аппарат на Луну, стал Китай. Его устройство лунный беспилотник "Чанъэ-5" собрал образцы лунного грунта и установил флаг КНР на поверхности спутника.

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