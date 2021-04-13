Українська
$ 27,93
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Израиль открывается для туристов: что надо знать путешественникам

13 апреля, 17:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти страны констатировали окончательную победу над коронавирусом – скоро Израиль снова смогут посещать иностранные туристы

Израиль уже отменил большинство эпидемиологических ограничений и теперь готовится начать заново впускать иностранных туристов – это может произойти уже с 23 мая.

Реклама

Об этом говорится в совместном заявлении двух израильских министерств – здравоохранения и туризма.

Читайте также: Вакцина против COVID-19 работает – доказано Израилем

Руководство этих ведомств – министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн – уже согласовали план, согласно которому:

  • въезд в Израиль будет открыт с 23 мая 2021 года;
  • на первом этапе впускать будут только группы вакцинированных иностранных туристов;
  • им придется сдать ПЦР-тесты перед посадкой на самолет и по прибытии в Израиль, а также в аэропорту Бен-Гурион необходимо будет пройти серологический анализ на наличие антител к COVID-19;
  • на пребывание иностранных групп в Израиле будет установлена квота;
  • если уровень заболеваемости в стране останется прежним, туристам смогут разрешить въезжать вне групп.

Также Израиль готов заключить с другими странами соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации. Это поможет отказаться от серологических исследований для иностранцев.

В тренде
Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларов
Реклама

В ближайшие дни программу собираются передать для доработки, после чего ее опубликуют "с указанием всех деталей".

Стоит отметить, что Израиль является одним из примеров успешной борьбы с пандемией COVID-19 – в некоторых больницах страны даже начали закрывать отделения для больных коронавирусом.

Также мы писали о том, что в Израиле начали испытывать вакцину от коронавируса на детях.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм Израиль туристы путешествия вакцинация вакцина COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларов
Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларовДругие страны
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Украинцам станет проще добраться в Турцию на море
Украинцам станет проще добраться в Турцию на мореТранспорт
В Индии произошел всплеск COVID-19: медсистеме грозит крах, а стране – локдаун
В Индии произошел всплеск COVID-19: медсистеме грозит крах, а стране – локдаунДругие страны
Вакцина CoronaVac малоэффективна: в Китае объяснили скандал
Вакцина CoronaVac малоэффективна: в Китае объяснили скандалДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять