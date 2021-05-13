Израиль уничтожил квартиры командиров ХАМАС (видео)

Армия отмечает, что боевики использовали эти локации для планирования будущих операций и координации уже совершенных атаки

Израильская авиация нанесла удар по оперативным квартирам командиров боевого крыла движения ХАМАС.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Одна из квартир принадлежала помощнику командира "Батальона Джабалия". Еще три квартиры принадлежали командирам отдельных боевых рот "Бригад" в секторе Газа.

Армия отмечает, что боевики использовали эти локации для планирования будущих операций против Израиля, также в них координировались уже совершенные атаки.

Кроме того, пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись удара по дому, где находилась квартира одного из командиров. На ней видно, как ракета попадает в один из флигелей постройки.

Видео: YouTube

Реклама

Как сообщалось ранее, ХАМАС пригрозил Израилю новыми ракетными ударами.

Также мы писали, что командование израильской Армии обороны объявило о мобилизации семи тысяч резервистов.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем