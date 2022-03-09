Израильские историки назвали Путина фашистом

Ученые выступают против военных преступлений, гнета и угроз Путина – они заявили, что путинский режим действует в фашистском стиле

Путина назвали фашистом / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые-историки Центра Кантора из Тель-Авива осудили войну РФ против Украины и назвали ее агрессией в фашистском стиле. По словам исследователей, политика президента РФ Владимира Путина – угроза мировой демократии, миру и безопасности.

Об этом заявил вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

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"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей", - говорится в письме.

Ученые уточнили, что Путин еще больше сыпет соль на раны, тривиализируя память о Холокосте, когда говорит, якобы Украина, с ее президентом-евреем, является нацистской.

"Он полностью дискредитировал взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы людей, искажающих Холокост. Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы являются наиболее серьезной угрозой для их существования, а демократия – лучшей гарантией для их благополучия", – добавили историки.

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Они заявили, что четко выступают против военных преступлений, гнета и угроз Путина.

Оккупанты обстреляли Бабий Яр

1 марта российские оккупанты атаковали ракетами Бабий Яр. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз".

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Бабьему Яру:

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"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчащим? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется...".