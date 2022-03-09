Ізраїльські історики назвали Путіна фашистом

Вчені виступають проти воєнних злочинів, гніту та погроз Путіна – вони заявили, що путінський режим діє у фашистському стилі

Путіна назвали фашистом / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені-історики Центру Кантора з Тель-Авіва засудили війну РФ проти України й назвали її агресією у фашистському стилі. За словами дослідників, політика президента РФ Володимира Путіна – загроза світовій демократії, миру та безпеці.

На цьому наголосив віце-президент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

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"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, включаючи дітей", – йдеться у листі.

Учені уточнили, що Путін ще більше сипле сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост, коли каже, нібито Україна з її президентом-євреєм є нацистською.

"Він повністю дискредитував взяті на себе зобов'язання по боротьбі з антисемітизмом і поставив себе у ряди сумнозвісної групи людей, що спотворюють Голокост. Як меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, євреї добре знають, що фашистські режими є найсерйознішою загрозою для їх існування, а демократія – найкращою гарантією для їхнього благополуччя" , – додали історики.

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Вони заявили, що чітко виступають проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна.

Окупанти обстріляли Бабин Яр

1 березня російські окупанти атакували ракетами Бабин Яр. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге".

Незабаром президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Бабиному Яру:

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"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється..." .