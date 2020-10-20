Как звучит коронавирус: биолог создал музыку из звуков генома COVID-19

Австралийский ученый создал музыку из генома коронавируса SARS-CoV-2, представив генетический код в виде музыкальных нот, разместив соответствующие записи в Сети.

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Об этом сообщает IFL Science.

Издание отмечает, что доктор Марк Темпл является старшим преподавателем молекулярной биологии в Университете Западного Сиднея, но в молодости он был профессиональным барабанщиком в австралийской джангл-поп-группе.

Ранее Темпл уже создавал музыку из последовательностей ДНК человека с помощью техники ультразвуковой обработки – использование звука для представления данных. Поэтому когда в мире разбушевался COVID-19, ученый задался вопросом, как может звучать геном SARS-CoV-2 при использовании этой техники.

Биолог рассказал, что генетический код коронавируса хранится на одноцепочечной РНК и состоит всего из четырех нуклеотидных азотистых оснований: G, C, A и U, которых в геноме SARS-CoV-2 содержится около 30 000. С помощью компьютерной программы Темпл сопоставил каждое основание с разными музыкальными нотами.

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Затем компьютерный звук генома смешали с игрой Темпла на барабанах и игрой на гитаре его друга.

Напомним, в Британии ученые заразят здоровых добровольцев коронавирусом, чтобы изучить развитие болезни. Таким образом, они хотят ускорить разработку вакцины от COVID-19.

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