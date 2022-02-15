Канада предоставит Украине кредит и летальное оружие

Такое решение связано с угрозой полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины

Вскоре Украина получит очередную помощь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

Соответствующее заявление канадский премьер-министр Джастин Трюдо озвучил 14 февраля.

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Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула, что решение предоставить Украине дополнительный заем направлено на "поддержание экономической устойчивости страны на фоне российской военной агрессии".

"Украина находится на передовой в борьбе между демократией и авторитаризмом. Ставки в этом конфликте огромны и связаны с национальными интересами Канады, — отметила она. — Канада едина со своими союзниками в G7 и НАТО в решимости защитить экономическую и демократическую стабильность Украины".

В ведомстве отметили, что "перед агрессивным наращиванием российского военного могущества в Украине и вокруг нее Канада продолжит поддерживать стабильность украинской экономики, сохраняя при этом преданность деэскалации".

Угроза вторжения РФ в Украину

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