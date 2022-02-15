Канада предоставит Украине кредит и летальное оружие

Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн), летальное вооружение и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).
Соответствующее заявление канадский премьер-министр Джастин Трюдо озвучил 14 февраля.
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Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула, что решение предоставить Украине дополнительный заем направлено на "поддержание экономической устойчивости страны на фоне российской военной агрессии".
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"Украина находится на передовой в борьбе между демократией и авторитаризмом. Ставки в этом конфликте огромны и связаны с национальными интересами Канады, — отметила она. — Канада едина со своими союзниками в G7 и НАТО в решимости защитить экономическую и демократическую стабильность Украины".
В ведомстве отметили, что "перед агрессивным наращиванием российского военного могущества в Украине и вокруг нее Канада продолжит поддерживать стабильность украинской экономики, сохраняя при этом преданность деэскалации".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
- Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.
- Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.