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Кай Метов попал в ДТП в Беларуси – в каком состоянии певец

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 23:57
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На пути в Гродно авто сильно занесло на большой скорости, сам певец находился на заднем сидении
Кай Метов попал в аварию. Фото из открытых источников
Кай Метов попал в аварию. Фото из открытых источников

В Беларуси в результате ДТП попал в больницу певец Кай Метов. Там его осмотрели медики – к счастью, травм нет.

Об этом сообщили в Telegram-канале Ateo Breaking.

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Отмечается, что певец попал в аварию недалеко от белорусского города Гродно. Он должен был выступить на Дне города, но попал в ДТП на пути туда.

По словам Кая Метова, водитель не справился с управлением и машину на "приличной скорости занесло". Сам он был на заднем сидении авто.

"К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь. Мы были на обследовании, врачи сообщили, что все в порядке", - сказал он.

Кто такой Кай Метов?

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По данным Википедии, Кайрат Ерденович Метов (Кай Метов) – советский и российский автор-исполнитель и композитор.

  • В 1991 году Метов записал свои первые песни ("Мама! Я хочу быть пионером", "Битое стекло"). С этого момента у него началась карьера автора-исполнителя.
  • В 1993 году вышел дебютный альбом "Position № 2" с одноимённым хитом, который стал визитной карточкой певца. С тех пор он постоянно гастролировал в стране и за рубежом.
  • Успех закрепил следующий альбом с хитом "Вспомни меня".

Напомним, ранее 22-летнего танцора из балета Нади Дорофеевой избили возле ночного клуба "Лифт", в центре Киева.

Вскоре суд в Киеве избрал меру пресечения сотруднику Управления государственной охраны, подозреваемому в избиении танцора. Евгения Беспалого взяли под стражу на 60 суток.

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