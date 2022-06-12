Ким Чен Ын сделал вопиющее заявление о поддержке Путина в войне против Украины

Также лидер КНДР надеется на развитие и расширение добрососедских отношений с РФ

Ким Чен Ын поддержал Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с днем России. Он также заявил о полной поддержке преступных действий режима главы страны-агрессора.

Об этом говорится в телеграмме, опубликованной агентством КНДР ЦТАК.

Реклама

"Под вашим руководством русский народ, отважно преодолевая все вызовы и трудности, которые случаются, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ выражает полную поддержку", – заявил Ким Чен Ын.

Также лидер КНДР надеется на развитие и расширение добрососедских отношений с РФ.

Зеленский объяснил, для чего Украине нужна поддержка Китая

Украина заинтересована в том, чтобы Китай поддержал Украину во время вооруженной агрессии России. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

"Я заинтересован сегодня в объединении мира максимально. Я заинтересован в позиции китайского лидера и китайского общества. Для нас очень важно, чтобы такое большое государство повлияло на то, чтобы Россия прекратила эту войну, а не поддерживало Российскую Федерацию. Я понимаю, что есть разногласия — и политические, и экономические — у Запада и Китая. Я все это понимаю. Но мне кажется, такие угрозы для общества, для цивилизации, как война, которая может быть началом третьей мировой, — это приоритет для любого лидера, и прежде всего для лидеров больших государств. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы Китай поддержал Украину", — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что западные санкции мешают быстрым поставкам российской нефти в Китай, несмотря на небольшое расстояния между странами. Поэтому сейчас поставки черного золота происходят с перегрузкой в море.

Реклама

Кроме того, Китай общается с Россией на предмет новых поставок нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы пополнить стратегические запасы черного золота.