КНДР готова возобновить "ядерные" переговоры с США в обмен на дорогие ликеры и костюмы

Северная Корея требует возобновления экспорта металла и импорта очищенного топлива, а также предметов роскоши, после чего вступит в диалог с Соединенными Штатами

Северная Корея просит снять санкции для возобновления переговорв с США / Фото: Reuters

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) хочет возобновить переговоры с США по сворачиванию своей ядерной программы в обмен на снятие ограничений по экспорту полезных ископаемых и импорту, в том числе дорогого алкоголя и костюмов.

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Об этом сообщил членам парламентского комитета по разведке Южной Кореи глава Национальной разведывательной службы (NIS) страны Пак Цзе Вон, сообщает Reuters.

"Северная Корея утверждает, что Соединенные Штаты должны разрешить экспорт полезных ископаемых и импорт очищенной нефти и предметов первой необходимости", – цитирует слова члена парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ха Тэ Кына Reuters.

Среди таких "предметов первой необходимости" для Ким Чен Ына оказались предметы роскоши, в частности, ликеры и костюмы.

"Я спросил, какие предметы первой необходимости им нужны больше всего, и они ответили, что в них включены высококлассные спиртные напитки и костюмы не только для собственного потребления Ким Чен Ына, но и для распространения среди элиты Пхеньяна", – сказал Ха Тэ Кын, ссылаясь на информацию главы NIS.

Сегодня, 3 августа, ни в одном из государственных корейских СМИ не упоминалось о новых запросах о снятии санкций с целью восстановления переговоров с США.

В августе 2017 года Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР из-за нарушения резолюции по разработке и реализации ядерных программ, а также программ по созданию баллистических ракет. Кроме того, санкции против Северной Кореи наложили Япония и Южная Корея.

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В ходе саммита главы КНДР Ким Чен Ына и экс-президента США Дональда Трампа, который состоялся в Сингапуре в 2018 году, сторонам так и не удалось договориться о прекращении КНДР прекращении ракетных программ и отказе от ядерного оружия.

Тогдашний лидер США настаивал на сворачивании ядерной программы до того, как с КДНР будут сняты экономические санкции. Санкции включали сокращение поставок нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР на 90 %, запрет на импорт в страну промышленного оборудования и транспортных судов и так далее.

Напомним, Кым Чен Ын пожаловался на "наихудшую в истории ситуацию" в КНДР.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в КНДР миллионы жизней людей оказались под угрозой из-за нехватики еды, о чем сообщил Кым Чен Ын.

Также ранее советник Байдена рассказал о планах в отношении Северной Кореи.