Бананы по 25 долларов, кофе по 100. КНДР на пороге большого голода

Северной Корее остро не хватает еды – жизни миллионы людей оказались под угрозой, проблему публично признал даже Ким Чен Ын

В Северной Корее может повториться величайший голод 90-ых годов. Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожаловался на "наихудшую в истории ситуацию" в КНДР, а теперь он впервые публично признал, что в стране не хватает пищи.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Яна Котык.

Масштабов дефицита председатель Трудовой партии не раскрыл, но, согласно недавним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, его страна остро нуждается в поставках около 860 тыс. тонн продовольствия. Это эквивалентно чуть более чем двум месяцам поставок.

На этом фоне цены на продукты, в первую очередь импортные, подскочили до невообразимых пределов. Так, килограмм бананов в местных магазинах стоит 45 долларов, небольшой пакет черного чая – 70 долларов, а упаковка кофе – больше 100 долларов.

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Главные причины продовольственного кризиса – пандемия коронавируса и прошлогодние тайфуны.

Последний раз КНДР переживала такую ситуацию после развала Советского Союза – тогда страна осталась без источников гуманитарной помощи. В результате, по подсчетам международных организаций, от голода умерло около трех миллионов человек.

Напомним, что в январе Ким Чен Ын уже признавал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны.

А после этого он призвал Северную Корею заняться "всесторонним" расширением внешних связей с окружающим миром.