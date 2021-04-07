Українська
$ 27,84
32,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ким Чен Ын пожаловался на "наихудшую в истории ситуацию" в КНДР

7 апреля, 15:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Председатель Северной Кореи призывает членов партии играть роль в решении проблем страны

Северная Корея столкнулась с наихудшей ситуации в своей истории, поэтому местные партийные лидеры должны прикладывать максимум усилий, чтобы это исправить.

Реклама

Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на государственные СМИ КНДР.

Читайте также: Северная Корея на военном параде показала новейшую технику и вооружения: фото

Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было.

"Даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки", – заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи, которая состоялась 6 апреля.

В тренде
Когда ЕС откроет границы для украинцев? Ответил Науседа
Реклама

На этом фоне он призвал выполнять решения съезда партии "нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе".

Ким Чен Ын также раскритиковал партийные низы за "недостатки" и призвал немедленно их исправить для устойчивого и здорового развития партии.

Напомним, что в январе Ким Чен Ын уже признавал почти полный провал пятилетнего плана экономического развития страны.

А после этого он призвал Северную Корею заняться "всесторонним" расширением внешних связей с окружающим миром.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КНДР Ким Чен Ын Северная Корея
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крупнейшая пробка в истории: как контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и лишил мир миллиардов
Крупнейшая пробка в истории: как контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и лишил мир миллиардовДругие страны
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Мир вводит
Мир вводит "ковидный паспорт". Украину ждет изоляцияУкраина
Что задумал Лукашенко? Беларусь перемещает бронетехнику рядом с Украиной (видео)
Что задумал Лукашенко? Беларусь перемещает бронетехнику рядом с Украиной (видео)Другие страны
Украинцам станет проще добраться в Турцию на море
Украинцам станет проще добраться в Турцию на мореТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять