Кипр отменил карантин для украинцев, но не для всех

Республика Кипр обнародовала список стран, граждане которых при соблюдении определенных условий при въезде смогут обойтись без карантина

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Кипр с 10 мая разрешил въезд в страну без прохождения необходимого ранее карантина в связи с коронавирусом вакцинированным туристам из некоторых стран, в том числе из Украины.

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Об этом сообщается на сайте Cyprus Flight Pass.

Отмечается, что прошедшие вакцинацию признанными в стране вакцинами и имеющие действующее свидетельство о вакцинации в одной из приведенных в списке стран, независимо от их гражданства, смогут въезжать в Республику Кипр из любой страны без карантина.

"Свидетельство о вакцинации будет считаться действительным при условии, что вакцинация была проведена либо одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), либо вакциной Sputnik V", – говорится в сообщении.

Причем необходимо соблюдении определенных условий в зависимости от вакцины:

Johnson&Johnson – между получением необходимой дозы вакцины и датой поездки должно пройти 14 дней;

AstraZeneca – в случае полной вакцинации (две дозы);

Pfizer-BioNTech – в случае полной вакцинации (две дозы);

Moderna – в случае полной вакцинации (две дозы);

Sputnik V – в случае полной вакцинации (две дозы).

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Напомним,