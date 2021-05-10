Кіпр скасував карантин для українців, але не для всіх

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Кіпр з 10 травня дозволив в'їзд у країну без проходження необхідного раніше карантину у зв'язку з коронавірусом вакцинованих туристам з деяких країн, зокрма з України.
Про це повідомляється на сайті Cyprus Flight Pass.
Зазначається, що ті, хто пройшли вакцинацію визнаними в країні вакцинами і мають чинне свідоцтво про вакцинацію в одній з наведених у списку країн, незалежно від їх громадянства, зможуть в'їжджати до Республіки Кіпр з будь-якої країни без карантину.
"Свідоцтво про вакцинацію буде вважатися дійсним за умови, що вакцинація була проведена або однією з вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), або вакциною Sputnik V", – йдеться в повідомленні.
Причому необхідно дотримання певних умов залежно від вакцини:
- Johnson & Johnson – між отриманням необхідної дози вакцини і датою поїздки повинно минути 14 днів;
- AstraZeneca – в разі повної вакцинації (дві дози);
- Pfizer-BioNTech – в разі повної вакцинації (дві дози);
- Moderna – в разі повної вакцинації (дві дози);
- Sputnik V – в разі повної вакцинації (дві дози).
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу – в країні більше не залишилося червоних зон карантину.
Ми також повідомляли, що українські туристи не можуть повернутися додому з Непалу, який закрив кордони і призупинив міжнародне сполучення.
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