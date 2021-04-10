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Китай одобрил испытания уже шестой собственной вакцины от коронавируса

10 апреля, 16:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

Это уже третий препарат компании Sinopharm

В Китае одобрили для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавируса и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вакцина против коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - говорится в сообщении.

В компании указали, что технические характеристики нового препарата отличаются от предыдущих. Она является рекомбинантной, а две другие были инактивированными (с "убитым" вирусом).

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"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, – ред.)", - пояснили в компании.

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Отметим, что в Китае уже одобрили:

  • в середине марта препарат Центра по контролю и профилактике заболеваний, компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академии наук;
  • 25 февраля 2021 года вакцину компании CanSino Biologics и препарат Уханьского исследовательского института биопрепаратов;
  • в начале февраля препарат компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac;
  • 31 декабря 2020 года вакцину Sinopharm.

Ранее мы сообщали, что в Украине может произойти научный эксперимент по смешиванию доз вакцин разных компаний.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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