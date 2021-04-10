Китай одобрил испытания уже шестой собственной вакцины от коронавируса

В Китае одобрили для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавируса и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Вакцина против коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - говорится в сообщении.
В компании указали, что технические характеристики нового препарата отличаются от предыдущих. Она является рекомбинантной, а две другие были инактивированными (с "убитым" вирусом).
"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, – ред.)", - пояснили в компании.
Отметим, что в Китае уже одобрили:
- в середине марта препарат Центра по контролю и профилактике заболеваний, компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академии наук;
- 25 февраля 2021 года вакцину компании CanSino Biologics и препарат Уханьского исследовательского института биопрепаратов;
- в начале февраля препарат компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac;
- 31 декабря 2020 года вакцину Sinopharm.
Ранее мы сообщали, что в Украине может произойти научный эксперимент по смешиванию доз вакцин разных компаний.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк