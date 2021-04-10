Русский
$ 27,98
33,23
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Китай схвалив випробування вже шостої власної вакцини від коронавірусу

10 квітня, 16:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Це вже третій препарат компанії Sinopharm

У Китаї схвалили для клінічних випробувань шосту власну вакцину від коронавірусу і третій препарат, розроблений національною фармацевтичною компанією Sinopharm.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вакцина проти коронавірусу отримала дозвіл на клінічні випробування від Національного управління медичних продуктів", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що технічні характеристики нового препарату відрізняються від попередніх. Вона є рекомбінантною, а дві інші були інактивованими (з "убитим" вірусом).

В тренді
Біологічна Фукусіма: в Бразилії критична ситуація з COVID-19

"Живий вірус і інші потенційно інфіковані матеріали не беруть участь у всьому процесі виготовлення (нової вакцини, – ред.)", – пояснили в компанії.

Реклама

Відзначимо, що в Китаї вже схвалили:

  • в середині березня препарат Центру по контролю і профілактиці захворювань, компанії Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical і Китайської академії наук;
  • 25 лютого 2021 року вакцину компанії CanSino Biologics і препарат Уханьского дослідного інституту біопрепаратів;
  • на початку лютого препарат компанії Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, яка входить в Sinovac;
  • 31 грудня 2020 року вакцину Sinopharm.

Раніше ми повідомляли, що в Україні може відбутися науковий експеримент по змішуванню доз вакцин різних компаній.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Китай вакцинація вакцина
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдів
Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдівІнші країни
"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї: серед заарештованих – українкиІнші країни
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)Інші країни
Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на море
Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на мореТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти