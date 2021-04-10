Китай схвалив випробування вже шостої власної вакцини від коронавірусу

Це вже третій препарат компанії Sinopharm

У Китаї схвалили для клінічних випробувань шосту власну вакцину від коронавірусу і третій препарат, розроблений національною фармацевтичною компанією Sinopharm.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вакцина проти коронавірусу отримала дозвіл на клінічні випробування від Національного управління медичних продуктів", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що технічні характеристики нового препарату відрізняються від попередніх. Вона є рекомбінантною, а дві інші були інактивованими (з "убитим" вірусом).

"Живий вірус і інші потенційно інфіковані матеріали не беруть участь у всьому процесі виготовлення (нової вакцини, – ред.)", – пояснили в компанії.

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Відзначимо, що в Китаї вже схвалили:

в середині березня препарат Центру по контролю і профілактиці захворювань, компанії Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical і Китайської академії наук;

25 лютого 2021 року вакцину компанії CanSino Biologics і препарат Уханьского дослідного інституту біопрепаратів;

на початку лютого препарат компанії Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, яка входить в Sinovac;

31 грудня 2020 року вакцину Sinopharm.

Раніше ми повідомляли, що в Україні може відбутися науковий експеримент по змішуванню доз вакцин різних компаній.

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