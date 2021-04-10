Китай схвалив випробування вже шостої власної вакцини від коронавірусу

У Китаї схвалили для клінічних випробувань шосту власну вакцину від коронавірусу і третій препарат, розроблений національною фармацевтичною компанією Sinopharm.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Вакцина проти коронавірусу отримала дозвіл на клінічні випробування від Національного управління медичних продуктів", – йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що технічні характеристики нового препарату відрізняються від попередніх. Вона є рекомбінантною, а дві інші були інактивованими (з "убитим" вірусом).
"Живий вірус і інші потенційно інфіковані матеріали не беруть участь у всьому процесі виготовлення (нової вакцини, – ред.)", – пояснили в компанії.
Відзначимо, що в Китаї вже схвалили:
- в середині березня препарат Центру по контролю і профілактиці захворювань, компанії Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical і Китайської академії наук;
- 25 лютого 2021 року вакцину компанії CanSino Biologics і препарат Уханьского дослідного інституту біопрепаратів;
- на початку лютого препарат компанії Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, яка входить в Sinovac;
- 31 грудня 2020 року вакцину Sinopharm.
Раніше ми повідомляли, що в Україні може відбутися науковий експеримент по змішуванню доз вакцин різних компаній.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк