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Китай угрожает оставить "без глаз" разведку США и еще четырех стран

19 ноября, 11:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

МИД Поднебесной резко отреагировал на критику Запада

Если разведывательный альянс западных стран "Пять глаз", в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, будет угрожать интересам и суверенитету Китая, Поднебесная его "ослепит".

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Об этом, как сообщает Reuters, 19 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он напомнил о том, что пять упомянутых государств в совместном заявлении потребовали у Пекина изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности оппозиционных членов местного парламента.

"Мы никогда не хотим проблем, но нас они и не пугают. "Пять глаз" или "десять глаз" – неважно. Если они захотят нанести ущерб суверенитету, интересам развития и безопасности КНР, то они останутся совсем без глаз", – заявил Лицзянь.

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На прошлой неделе из законодательного собрания Гонконга исключили четырех представителей оппозиции – это стало возможно после принятия Китаем закона о нацбезопасности, который значительно ограничил права автономного региона. В ответ на это изгнание многие другие оппозиционеры также подали в отставку.

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Ранее принятие закона спровоцировало массовые акции протеста на улицах Гонконга.

Напомним, что в августе США ввели санкции против Китая и властей Гонконга из-за принятия закона о нацбезопасности, который предусматривает экстрадицию обвиняемых на материковой части КНР, наказание за организацию и участие в антиправительственных акциях и создание китайских спецслужб..

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