Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека

Ученые из Австралии и Великобритании провели ряд исследований и выяснили, что есть три ключевых периода в жизни, когда воздействие алкоголя может быть самым сильным.
Об этом пишет ScienceDaily.
Особенно чувствительными к пагубному воздействию алкоголя ученые назвали такие периоды: беременность (от зачатия до рождения), поздний подростковый возраст (15-19 лет) и старше зрелого возраста (старше 65 лет).
Отмечается, что во всем мире около 10% беременных женщин употребляют алкоголь, наибольший процент – в Европе.
Ученые предупреждают, что во время беременности нельзя употреблять алкоголь, так как у плода может возникнуть расстройство алкогольного спектра. Также даже небольшая доза алкоголя может негативно сказаться на психике ребенка.
В то же время у подростков ученые заметили ухудшение развития белого вещества и нарушения нескольких когнитивных функций.
А у пожилых людей расстройства, связанные с употреблением алкоголя, являются одним из самых сильных модифицируемых факторов риска для всех типов деменции (особенно с ранним началом).
К слову, употребление алкоголя может негативно сказываться на здоровье мозга.
Ранее в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения выступили с рекомендацией во время всемирной пандемии коронавируса воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, поскольку могут быть пагубные последствия для организма.
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