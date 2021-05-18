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Конец легенды – на Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина (фото)

18 мая, 15:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

За тысячу лет эрозия превратила вершину в естественный мост, а сегодня она же ее и разрушила

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Скальное образование Арка Дарвина, расположенное на севере Галапагосских островов, разрушилось под действией эрозии.

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Об этом сообщает Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

В результате обвала верхней части скального образования никто не пострадал.

Арка Дарвина – это каменное образование, располагающееся в километре от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага. За тысячу лет эрозия превратила вершину в естественный мост, а сегодня она же ее и разрушила.

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны. В 1935 году их исследовал английский ученый Чарльз Дарвин. Он проводил в этих местах исследования, которые позже легли в основу труда о теории эволюции видов.

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В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. А с 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые достопримечательности.

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