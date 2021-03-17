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Коронавирус атакует. В мире число заболевших резко возросло

17 марта, 11:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На прошлой неделе число заразившихся превысило 3 млн

В мире за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 10% по сравнению с предыдущей.

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В ВОЗ отметили, что новых случаев заболевания становится все больше в мире.

"На прошлой неделе рост составил 10%, а число заразившихся превысило 3 млн", – сообщили в организации.

Отмечается, что в начале января заболеваемость достигла пиковых значений, но во второй половине февраля она снизилась.

Согласно статистике, в мире за все время пандемии зафиксировали 121 млн случай коронавируса. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 2,67 млн человек. В то же время побороли болезнь 68,5 млн человек.

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Наибольшее число заболевших COVID-19 в таких странах:

  • США – 29 573 183;
  • Бразилия – 11 603 535;
  • Индия – 11 438 734;
  • Россия – 4 360 033;
  • Великобритания – 4 268 821.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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