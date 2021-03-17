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Коронавірус атакує. У світі число хворих різко зросло

17 березня, 11:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Минулого тижня кількість заражених перевищила 3 млн

У світі за минулий тиждень захворюваність на коронавірус зросла на 10% в порівнянні з попереднім.

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У ВООЗ відзначили, що нових випадків захворювання стає все більше в світі.

"Минулого тижня зростання склало 10%, а число тих, що заразилися, перевищило 3 млн", – повідомили в організації.

Зазначається, що на початку січня захворюваність досягла пікових значень, але в другій половині лютого вона знизилася.

За статистикою, в світі за весь час пандемії зафіксували 121 млн випадок коронавірусу. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли понад 2,67 млн осіб. Водночас побороли хворобу 68,5 млн осіб.

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Найбільше число хворих на COVID-19 в таких країнах:

  • США – 29 573 183;
  • Бразилія – 11 603 535;
  • Індія – 11 438 734;
  • Росія – 4 360 033;
  • Велика Британія – 4 268 821.

Ми також писали, що в НАН спрогнозували: зростання смертності від коронавірусу в Україні спостерігатиметьсяяк мінімум до початку квітня.

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