Годовщина появления COVID-19. Что мы узнали о главной инфекции планеты

Ровно год назад, 17 ноября 2019 года, в китайском многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошло первое заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2, который впоследствии спровоцировал всемирную пандемию заболевания COVID-19.

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Первым заразившимся считается 55-летний житель города, у которого болезнь проявилась после визита на местный рынок, где он, предположительно, ел мясо экзотических животных.

С тех пор вирус обнаружили в 217 странах и территориях. При этом инфицировались свыше 55 млн человек, а более 1,3 млн из них скончались. Сайт "Сегодня" вспомнил, как это происходило.

Как все начиналось

Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о ранее неизвестной инфекции лишь в канун Нового года, 31 декабря. Таким образом, после первого случая заражения прошло почти полтора месяца – к тому моменту в стране насчитывалось уже 266 зараженных.

Долгое время китайский Ухань был главным эпицентром всемирной пандемии, а на провинцию Хубэй приходится порядка 80% всех внутренних случаев COVID-19. Когда в Ухане стали фиксировать порядка 400 новых случаев коронавируса, в городе ввели полный локдаун на 2,5 месяца.

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Распространение в городе болезни побороли при помощи жестких мер и массового тестирования населения. Сейчас в стране ежедневно фиксируют ежедневный прирост заразившихся на уровне нескольких десятков человек, но в самом Ухане новых инфицирований нет.

Город полностью вернулся к привычному образу жизни – в нем нет жестких ограничений, а также проходят многочисленные общественные мероприятия.

Новые Санжары – тогда и сейчас

18 февраля началась эвакуация украинских граждан из Хубэя. Через два дня 48 украинцев доставили в село Новые Санжары в Полтавской области, где они должны были отбыть карантин в санатории медцентра Нацгвардии.

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Такое решение властей вызвало скандал – местные жители отказались принимать своих же сограждан и напали на автобусы с ними. В результате некоторых участников беспорядков оштрафовали, а двух – приговорили к пяти годам лишения свободы с годичным испытательным сроком.

5 марта – через 14 дней – эвакуированных выпустили, а опасения людей не подтвердились – официально коронавирус в Новых Санжарах подтвердили лишь 26 августа. Отдельной статистики по селу не ведется, однако к 17 ноября в Новосанжарском районе обнаружили 227 случаев COVID-19.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

А что в Украине?

А в Украине с момента распространения нового коронавируса обнаружили более чем в шесть раз больше случаев заражения, чем в Китае. Согласно официальным данным СНБО, к 17 ноября в нашей стране инфекцию обнаружили у 557 657 человек, а из-за связанных с этим осложнений скончались 9856 пациентов.

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На прошлом неделе в стране объявили карантин выходного дня – с полуночи субботы до полуночи понедельника во всех регионах, вне зависимости от ситуации с коронавирусом, запрещена работа общепита, ТРЦ, спортивных и культурных учреждений, а из торговли открыться разрешили только продуктовым магазинам, АЗС, аптекам и ветаптекам.

Инфекцию обнаружили также и у многих артистов, спортсменов и политиков, включая президента Владимира Зеленского и первую леди, спикера Рады Дмитрия Разумкова и почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Видео: Сегодня

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