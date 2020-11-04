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Коронавирусом заразились больше 47 миллионов человек

4 ноября, 05:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

С инфекцией продолжают бороться больше 14,5 млн пациентов

Пока во Всемирной организации здравоохранения констатируют ускорение темпов распространения пандемии COVID-19 в мире, коронавирусная инфекция пересекла новый рубеж – 47 млн инфицированных.

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Такие данные опубликовал Центр системных исследований и инжиниринга при американском Университете Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации, по состоянию на 4 ноября в мире насчитывается 47 348 201 случай заражения коронавирусом. В десятку самых пострадавших стран входят:

  1. США – 9 379 590;
  2. Индия – 8 267 623;
  3. Бразилия – 5 566 049;
  4. Россия – 1 661 096;
  5. Франция – 1 461 391;
  6. Испания – 1 259 366;
  7. Аргентина – 1 195 276;
  8. Колумбия – 1 099 392;
  9. Великобритания – 1 077 099;
  10. Мексика – 938 405.

При этом 31 553 108 человек считаются победившими болезнь, тогда как 1 212 844 случаев привели к смертельному исходу. Таким образом, сражаться с COVID-19 еще продолжают 14 582 249 пациентов.

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Напомним, что 30 октября количество инфицированных коронавирусом в мире пересекло отметку в 45 млн человек.

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При этом в Украине по состоянию на 3 ноября официально зарегистрировали 411 тыс. случаев коронавируса, из которых 7532 закончились летально.

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