Критиковал Путина: в Лондоне суд признал, что Глушкова задушили

Его нашли мертвым в 2018 году

В Великобритании Коронерский суд Лондона пришел к выводу, что бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского и топ-менеджера "Аэрофлота" 68-летнего Николая Глушкова задушили в собственном доме в марте 2018 года.

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Об этом сообщает ВВС.

Заседание суда

Суду были представлены улики, свидетельствующие, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство. Парамедик Доминик Бил напомнил в суде слова друга дочери убитого Натальи Дениса Трушина: "Не трогай здесь ничего, пока не приедет полиция – кто-то его убил".

А согласно заключению патологоанатома, нанесенные Глушкову повреждения могут быть вызваны тем, что кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею. В то же время, на теле отсутствуют травмы, указывающие на длительную схватку или удерживание. Также нет травм верхних конечностей защитного характера.

"Судя по всей документации, по всем собранным уликам, Николай Глушков умер в результате предумышленного убийства", – постановили в суде.

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Отметим, что на данном этапе никаких арестов по делу произведено не было, а мотивы еще не установлены.

Что о нем известно

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной российским олигархом Борисом Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 году занял пост заместителя директора "Аэрофлота".

Он выступал с критикой в адрес президента России Владимира Путина. Глушков покинул Россию после того, как был обвинен в хищении средств компании на посту заместителя директора "Аэрофлота". В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании. А в 2017 году российский суд его заочно осудил на восемь лет лишения свободы.

12 марта 2018 года должно было состоятся заседание суда, на котором Глушков должен был предстать в Коммерческом суде Лондона, чтобы защитить себя от российских обвинений. Но, в этот день дочь обнаружила его мертвым.

Глушков был близким другом российского олигарха Бориса Березовского, которого нашли повешенным в 2013 году, в его доме в Беркшире. Расследование смерти Березовского до сих пор не пришло к определенному заключению о том, покончил ли он жизнь самоубийством или был убит.

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Ранее мы сообщали, что в убийствах Березовского и Глушкова прослеживаются схожести.

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