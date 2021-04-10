Критикував Путіна: у Лондоні суд визнав, що Глушкова задушили

Його знайшли мертвим у 2018 році

У Великобританії Коронерський суд Лондона прийшов до висновку, що колишнього бізнес-партнера Бориса Березовського і топ-менеджера "Аерофлоту" 68-річного Миколу Глушкова задушили у власному будинку в березні 2018 року.

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Про це повідомляє ВВС.

Засідання суду

Суду були представлені докази, що свідчать, що смерть Глушкова була представлена як самогубство. Парамедик Домінік Біл нагадав в суді слова друга дочки вбитого Наталії Дениса Трушина: "Не чіпай тут нічого, поки не приїде поліція – хтось його вбив".

А згідно з висновком патологоанатома, нанесені Глушкову пошкодження можуть бути викликані тим, що хтось, що перебував позаду, тримав Глушкова за шию. У той же час, на тілі відсутні травми, які вказують на тривалу сутичку або утримування. Також немає травм верхніх кінцівок захисного характеру.

"Судячи з усієї документації, по всім зібраним доказам, Микола Глушков помер в результаті навмисного вбивства", – постановили в суді.

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Відзначимо, що на даному етапі ніяких арештів у справі проведено не було, а мотиви ще не встановлені.

Що про нього відомо

На початку 1990-х Глушков був заступником гендиректора створеної російським олігархом Борисом Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 році обійняв посаду заступника директора "Аерофлоту".

Він виступав з критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна. Глушков покинув Росію після того, як був звинувачений в розкраданні коштів компанії на посаді заступника директора "Аерофлоту". У 2010 році він отримав політичний притулок у Великобританії. А в 2017 році російський суд його заочно засудив на вісім років позбавлення волі.

12 березня 2018 року мало відбутися засідання суду, на якому Глушков мав постати в Комерційному суді Лондона, щоб захистити себе від російських звинувачень. Але, в цей день дочка знайшла його мертвим.

Глушков був близьким другом російського олігарха Бориса Березовського, якого знайшли повішеним у 2013 році, в його будинку в Беркширі. Розслідування смерті Березовського досі не прийшло до певного висновку про те, покінчив він життя самогубством чи був вбитий.

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Раніше ми повідомляли, що у вбивствах Березовського і Глушкова простежуються схожості.

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