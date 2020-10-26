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"Кровавые" дороги и танцы у костелов: в Польше продолжаются протесты против запрета абортов

26 октября, 23:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Польские власти призывают демонстрантов уважать католическую веру

В Польше с четверга, 22 октября, продолжаются так называемые черные протесты против решения Конституционного суда о запрете абортов.

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Об этом сообщает "Польское радио" и агентство PAP.

Протестующие, среди которых большинство – женщины, собираются в основном у костелов и требуют отмены закона против абортов. Они опасаются, что следствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", жертвами которого могут стать тысячи женщин.

Люди несут транспаранты и выкрикивают лозунги: "Думаю, чувствую, решаю", "Свобода, равенство, аборт", "Мы не хотим рожать трупы", "Правительство не беременно – его можно убрать", "Это война", "Польша – женщина".

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На некоторых транспарантах протестующие не стесняются в выражениях.

Следует отметить, что "черные протесты" собирают тысячи поляков, несмотря на карантинные ограничения, введенные в стране – разрешены собрания с количеством участников до пяти человек.

В понедельник в Варшаве большая группа демонстрантов также протестовала под Конституционным судом, там собралось около 20 тыс. человек.

Один из проспектов столицы Польши измазали красной краской, которая символизирует кровь.

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В то же время, судя по видео в соцсетях, к протестующим все чаще присоединяются полицейские. На одной из последних записей видно полицейских, которые присоединились к маршу протеста в Кракове.

В то же время советник президента Польши Павел Салек призвал участников протестов уважать католическую веру, которая "является нашей идентичностью, культурой и наследием", и не атаковать костелы. Он также назвал действия протестующих "вульгарными акциями".

Вечером понедельника протестующие не расходятся с улиц.

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В некоторых местах женщины устроили танцы.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если у беременной существуют нарушения в развитии плода, угрожающие жизни самого ребенка.

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Польша женщина протест аборты запреты
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