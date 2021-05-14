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Крушение самолета МАУ – Канада подарит статус постоянных жителей родственникам погибших

14 мая, 21:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Однако при условии, что погибший пассажир МАУ уже имел канадское гражданство, статус жителя страны или же одобрение заявки на иммиграцию

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Фото: Reuters

Родственники жертв катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране смогут получить статус постоянного жителя Канады.

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Об этом заявил министр иммиграции страны Марко Мендичино, передает "Укринформ".

"Мое министерство создало программу, которая предоставит путь к получению статуса постоянных жителей Канады родственникам канадских жертв авиакатастроф PS752 и ET302, которые уже находятся в Канаде", – отметил он.

Воспользоваться программой смогут люди, чьи близкие родственники погибли в этих авиакатастрофах. Однако при условии, что погибшие уже имели канадское гражданство, статус жителя страны или же одобренную заявку на иммиграцию. Программа будет действовать до 11 мая следующего года.

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"Эта программа создаст путь к получению статуса постоянных жителей группе людей, чьи близкие сделали эту страну своим домом до того, как их жизни внезапно и жестоко оборвались", – подчеркнул Мендичино.

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Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что власти Ирана с самого начала знали причину катастрофы самолета МАУ, однако первые дни намерено скрывали информацию.

Пассажирский лайнер, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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