Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Курц нашел работу в Силиконовой долине – СМИ

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
25 декабря, 20:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
2 декабря Себастиан Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера
Курц не комментировал свое трудоустройство. Коллаж "Сегодня"
Курц не комментировал свое трудоустройство. Коллаж "Сегодня"

Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц будет работать в американской компании, вероятно, в Силиконовой долине.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Реклама

Подробности

В частности, сообщается, что Курц подписал контракт в частном секторе. По информации Kronen-Zeitung, это должна быть менеджерская работа в Силиконовой долине, Курц начнет работать там с февраля. Многие крупные высокотехнологичные, ИТ и Интернет-компании имеют свои штаб-квартиры в регионе к югу от Сан-Франциско.

В какой компании будет работать бывший канцлер пока неизвестно. Курц не комментировал свое трудоустройство. В Twitter он написал свои рождественские поздравления на английском.

2 декабря Себастиан Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

Реклама

Напомним, Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству.

27 мая 2020 года нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Президент Австрии теперь должен будет назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Это первый случай, когда парламент сместил канцлера страны, начиная с 1945 года.

АвстрияСШАКурц
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять