Лукашенко дал команду учить армию переходить с мирного на военное время

В соседней стране начинаются занятия по боевой готовности

Лукашенко заявил об учениях в Беларуси/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство обороны Беларуси заявило о начале учений по переходу с мирного на военное время.

Об этом сообщили на сайте оборонного ведомства.

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Минобороны соседней страны заявило, что начинает занятия по боевой готовности — после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", — говорится в сообщении.

Угроза со стороны Беларуси

В Волынской области есть угроза перебрасывания диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси. Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

"За последние недели мы не замечали активности диверсионно-разведывательных групп. Однако мы наблюдаем такие намерения с территории Беларуси. Есть угроза, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области. Такие действия преследуют цель отвлечь и оттянуть наши войска. В конце концов, на освобожденных территориях им тяжело действовать, потому что следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее", – сказал он.

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