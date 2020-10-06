Лукашенко объявил о первой реформе после инаугурации. Она касается картона

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как и обещал во время выборов в стране, взял курс на "реформы". В частности, он поручил срочно наладить в стране производство собственного картона.

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Об этом он заявил, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, передает БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси уже научились делать своего рода "полуфабрикат": бумагу и целлюлозу. Надо идти дальше: "поставить машину, производить картон и делать упаковку". Это, как отметил Лукашенко, "надо делать немедленно".

Он напомнил, что во время выборов много говорил о реформах: "Даешь реформы!" Вот реформы – надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах".

Как известно, полутайная инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября.

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В стране продолжаются волнения. Более подробно читайте в материале: "Протесты в Беларуси утихают или мне показалось? Противостояние есть – революции нет".

"Красная" рука Лукашенко. Источник: REFORM BY

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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