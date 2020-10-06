Лукашенко объявил о первой реформе после инаугурации. Она касается картона

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как и обещал во время выборов в стране, взял курс на "реформы". В частности, он поручил срочно наладить в стране производство собственного картона.
Об этом он заявил, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, передает БЕЛТА.
По его словам, в Беларуси уже научились делать своего рода "полуфабрикат": бумагу и целлюлозу. Надо идти дальше: "поставить машину, производить картон и делать упаковку". Это, как отметил Лукашенко, "надо делать немедленно".
Он напомнил, что во время выборов много говорил о реформах: "Даешь реформы!" Вот реформы – надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах".
Как известно, полутайная инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября.
В стране продолжаются волнения. Более подробно читайте в материале: "Протесты в Беларуси утихают или мне показалось? Противостояние есть – революции нет".
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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