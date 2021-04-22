Українська
$ 28,06
33,7
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при Путине

22 апреля, 19:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Непризнанный Украиной президент Беларуси подхалимничал Владимиру Путину, когда тот не рискнул ехать на Донбасс для встречи с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще в прошлом году любезно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском, за глаза лицемерно назвал его недипломатичным.

Реклама

Об этом сообщают российские СМИ.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, который посоветовал Зеленскому встретиться с главарями боевиков, при помощи РФ оккупировавших украинский Донбасс, Лукашенко поддержал эту идею.

"Разговаривать можно и на Донбассе, пусть встречается с ними … Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", — сказал Лукашенко.

В тренде
1000 долларов за подделку: вместо COVID-вакцины Pfizer продают препарат от морщин

Напомним, что сегодня Путин отказался встречаться с Зеленским на Донбассе и внезапно сам позвал его на встречу в Москву.

Реклама

Накануне президент Украины опубликовал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", но тему для переговоров он называть не стал. Однако в Кремле уклонились от ответа на вопрос о том, готов ли Путин принять это предложение.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Беларусь Украина Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларов
Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларовДругие страны
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в
Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко: как отреагировали в "Слуге народа" (видео)Власть
Эксклюзив!
Эксклюзив! "Голая" украинка раскрыла настоящую цель фотосессии в Дубае (видео)Фаново
Эсминцы США не плывут в Черное море? Мы разобрались, что происходит
Эсминцы США не плывут в Черное море? Мы разобрались, что происходитСША
Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученые
Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученыеДругие страны
Вместо Турции – Кубань. Россиянам закрыли полеты на курорты
Вместо Турции – Кубань. Россиянам закрыли полеты на курортыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять