Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при Путине

Непризнанный Украиной президент Беларуси подхалимничал Владимиру Путину, когда тот не рискнул ехать на Донбасс для встречи с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще в прошлом году любезно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском, за глаза лицемерно назвал его недипломатичным.

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Об этом сообщают российские СМИ.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, который посоветовал Зеленскому встретиться с главарями боевиков, при помощи РФ оккупировавших украинский Донбасс, Лукашенко поддержал эту идею.

"Разговаривать можно и на Донбассе, пусть встречается с ними … Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", — сказал Лукашенко.

Напомним, что сегодня Путин отказался встречаться с Зеленским на Донбассе и внезапно сам позвал его на встречу в Москву.

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Накануне президент Украины опубликовал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", но тему для переговоров он называть не стал. Однако в Кремле уклонились от ответа на вопрос о том, готов ли Путин принять это предложение.

Видео: Сегодня

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