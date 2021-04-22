Лукашенко показал истинное лицо – дал Зеленскому хамский совет при Путине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще в прошлом году любезно отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском, за глаза лицемерно назвал его недипломатичным.
Об этом сообщают российские СМИ.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным, который посоветовал Зеленскому встретиться с главарями боевиков, при помощи РФ оккупировавших украинский Донбасс, Лукашенко поддержал эту идею.
"Разговаривать можно и на Донбассе, пусть встречается с ними … Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", — сказал Лукашенко.
Напомним, что сегодня Путин отказался встречаться с Зеленским на Донбассе и внезапно сам позвал его на встречу в Москву.
Накануне президент Украины опубликовал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", но тему для переговоров он называть не стал. Однако в Кремле уклонились от ответа на вопрос о том, готов ли Путин принять это предложение.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
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