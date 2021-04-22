Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні

Невизнаний Україною президент Білорусі підлабузнювався до Володимира Путіна, коли той не ризикнув їхати на Донбас для зустрічі із Зеленським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який ще минулого року люб'язно відгукувався про президента України Володимира Зеленського, позаочі лицемірно назвав його недипломатичним.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, який порадив Зеленському зустрітися з ватажками бойовиків, що за допомогою РФ окупували український Донбас, Лукашенко підтримав цю ідею.

"Якщо вони хочуть з Донбасом розмов, нехай зустрічаються. Це їхня справа... Мені здається, Володимире Володимировичу, Зеленському пора вже конкретно навчитися дипломатично поводитися, крім усього іншого. Це стосується Донбасу", – сказав Лукашенко.

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Нагадаємо, що сьогодні Путін відмовився зустрічатися з Зеленським на Донбасі і раптово сам покликав його на зустріч до Москви.

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Напередодні президент України опублікував відеозвернення, в якому запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", але тему для переговорів він називати не став. Однак в Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи готовий Путін прийняти цю пропозицію.

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