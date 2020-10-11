Марш гордости. В Минск стягивают военные грузовики и спецтехнику (видео)

Были замечены бронемашины с пулеметами

На въезде в белорусскую столицу, за несколько часов до начала Марша гордости, очевидцы заметили колонны спецтехники.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В редакции отмечают, что военные грузовики и спецтехника направлялись в Минск.

Марш гордости в Беларуси Видео: Радио Свобода

Сообщается, что колонну военной техники заметили и на улице Тимирязева, водители сигналили ей вслед.

Также в одном из районов видели бронемашины с пулеметами.

Беларусь – Марш гордости Видео: Радио Свобода

Бронетехника введена в центр Минска, где в воскресенье запланирован несанкционированный оппозиционный Марш гордости.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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