Марш гордости. В Минск стягивают военные грузовики и спецтехнику (видео)

На въезде в белорусскую столицу, за несколько часов до начала Марша гордости, очевидцы заметили колонны спецтехники.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В редакции отмечают, что военные грузовики и спецтехника направлялись в Минск.
Сообщается, что колонну военной техники заметили и на улице Тимирязева, водители сигналили ей вслед.
Также в одном из районов видели бронемашины с пулеметами.
Бронетехника введена в центр Минска, где в воскресенье запланирован несанкционированный оппозиционный Марш гордости.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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