Массовые задержания на "Блестящем марше" в Беларуси: появились фото и видео

В Минске силовики задержали более сотни участниц "Блестящего марша", выступавших против результатов президентских выборов в Беларуси.
Как сообщает TUT.BY, задержания женщин проходили возле торгового центра "Айсберг".
Стоит отметить, что загружали девушек в автозаки как бойцы отряда милиции особого назначения (ОМОНа), так и люди в черной или оливковой униформе без каких-либо знаков различия.
При этом некоторые протестующие отчаянно сопротивлялись, другие вели себя пассивно и спокойно следовали к машинам, а некоторые добровольно шли в автозаки.
По оценкам журналистам, всего ОМОНовцы задержали более сотни девушек, под завязку наполнив машины. Тех, кого не удалось затолкать в автозаки, так и остались на улице.
Интересно, что одна из девушек, которую собирались задержать силовики, удалось попросту убежать от ОМОНа.
Некоторые из силовиков, участвовавших в массовых задержаниях, но при этом без опознавательных знаков на форме, согласились говорить с протестовавшими женщинами.
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