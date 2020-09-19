Массовые задержания на "Блестящем марше" в Беларуси: появились фото и видео

ОМОНовцы проводили задержания до тех пор, пока не заполнили все автозаки

В Минске силовики задержали более сотни участниц "Блестящего марша", выступавших против результатов президентских выборов в Беларуси.

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Как сообщает TUT.BY, задержания женщин проходили возле торгового центра "Айсберг".

Стоит отметить, что загружали девушек в автозаки как бойцы отряда милиции особого назначения (ОМОНа), так и люди в черной или оливковой униформе без каких-либо знаков различия.

При этом некоторые протестующие отчаянно сопротивлялись, другие вели себя пассивно и спокойно следовали к машинам, а некоторые добровольно шли в автозаки.

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По оценкам журналистам, всего ОМОНовцы задержали более сотни девушек, под завязку наполнив машины. Тех, кого не удалось затолкать в автозаки, так и остались на улице.

Интересно, что одна из девушек, которую собирались задержать силовики, удалось попросту убежать от ОМОНа.

Некоторые из силовиков, участвовавших в массовых задержаниях, но при этом без опознавательных знаков на форме, согласились говорить с протестовавшими женщинами.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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