Международные эксперты вынесли предварительный приговор РФ за депортацию украинцев

Наших людей перемещают под угрозой применения силы

Оккупанты депортируют украинцев в РФ. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

Депортации украинцев на оккупированные территории, которые осуществляют российские захватчики, являются геноцидом. Людей перемещают под угрозой применения силы. Также в РФ пытаются ускорить процесс усыновления детей из Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в международном юридическом докладе "Независимый правовой анализ нарушения РФ Конвенции о геноциде в Украине и обязанности предотвратить", передает "Укринформ".

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В документе говорится, что РФ с начала полномасштабного вторжения сообщила о переселении из Украины более миллиона человек, в том числе более 180 тысяч детей.

По словам беженцев, их перемещают под угрозой применения силы. А украинские чиновники сообщают, что в российское законодательство вносятся изменения, чтобы ускорить процесс усыновления детей из Донецкой и Луганской областей.

В соответствии со статьей II (e) Конвенции о геноциде насильственное перемещение украинских детей в РФ является актом геноцида.

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Эксперты пришли к выводу, что Россия как государство несет ответственность за нарушение Статьи II и Статьи III (c) Конвенции о геноциде, которую она обязана соблюдать.

Еще одна страна в мире признала геноцидом действия России в Украине

Практически ежедневно увеличивается список стран, которые признают действия армии России во время войны в Украине – геноцидом. 11 мая к этому списку добавилась Чехия. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", – сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter.

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Наш дипломат также опубликовал текст принятой резолюции, где сказано:

"Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытки, изнасилование, физическое и психологическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает системно и масштабно – это является проявлением геноцида против украинского народа".

В Киеве приветствовали такое решение.

"Чехия признала преступления русской армии геноцидом украинского народа. Прага хорошо помнит 1968 год и настоящее лицо "освободителей". Спасибо, Сенат Чехии за храбрость называть вещи своими именами и другую существенную помощь. История этого не забудет", – так прокомментировал историческое решение советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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